Ce le transmite Neluțu Sabău jucătorilor săi înainte de ”U” Cluj – Ararat Armenia: ”Vreau să văd curaj!”

Universitatea Cluj întâlnește Ararat Armenia, joi, de la ora 19:00, în al doilea tur preliminar al Conference League.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul ardelenilor, a susținut o conferință de presă premergătoare partidei în cursul zilei de miercuri.

Astfel, tehnicianul le-a transmis un mesaj jucătorilor săi prin care își dorește să le ridice moralul.

„După atâţia ani, am această onoare să reprezint în Conference League clubul care m-a format, acolo unde am debutat şi unde am avut cele mai frumoase amintiri ca jucător. Acum, vreau să am şi ca antrenor. E o mare responsabilitate. Te încarcă să vezi câţi fani avem şi cât de mult iubesc această echipă. E fantastic să vezi această energie. Asta trebuie să ne facă să înţelegem cât de mulţi fani sunt în spatele acestei echipe. I-am făcut mândri şi vrem să-i facem în continuare mândri de noi. Au făcut nişte sacrificii pentru a fi alături de noi şi vreau să văd jucători responsabili şi curajoşi.

Sper să găsesc soluţiile cele mai bune. Nu vreau să fie doar o prezenţă şi o realizare că am ajuns aici. E o experienţă importantă pentru cei care n-au mai jucat în cupele europene. E important să avem acea încredere şi acel curaj pentru astfel de jocuri. Sigur, nici noi nu suntem la un nivel bun, chiar dacă am jucat două meciuri oficiale în campionat.

Ararat e o echipă cu un nou staff, cu jucători brazilieni, cu portughezi, dar au calitate individuală. Am analizat adversarul, am văzut cum abordează jocul, dar prea puţin pentru că a fost un joc amical cu Dinamo Tbilisi. E clar că sunt mulţi care vor să impresioneze antrenorul. Va trebui să ne ridicăm la nivelul acestei competiţii. Vreau să văd curaj! Temperatura va fi foarte ridicată şi va trebui să jucăm inteligent. Fiind două jocuri, trebuie să fim şi echilibraţi”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.