Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”

Antrenorul român Răzvan Lucescu, în vârstă de 56 de ani, are o relație specială cu figura paternă. Mircea Lucescu i-a îndrumat pașii, dar i-a dat și numeroase sfaturi pentru a depăși momentele mai puțin plăcute.

Lecția de viață pe care Răzvan Lucescu nu o va uita niciodată

A simțit încă de mic presiunea numelui pe care-l poartă, însă Răzvan Lucescu nu și-a dorit niciodată să fie comparat cu tatăl său, Mircea Lucescu. Între cei doi există o legătură profundă, bazată pe foarte mult respect.

De-a lungul timpului antrenorul echipei PAOK Salonic a povestit momente inedite și emoționante petrecute alături de figura paternă. Unul dintre cele mai marcante evenimente are legătură cu o lecție de viață pe care o va uita niciodată.

Totul s-a petrecut când era elev în școala gimnazială. Fiind în clasa a 8-a trebuia să se pregătească de treaptă, însă părinții au fost informați că a fost cam delăsător. Mama sa a aflat că are mai multe note proaste, aspect care a ajuns și la urechile soțului.

În acea vară Răzvan Lucescu fusese la Hunedoara. Antrenorul de fotbal își amintește că în perioada respectivă Mircea Lucescu trecuse de la Corvinul la echipa națională. Se aștepta la o reacție dură, însă realitatea a fost cu totul alta.

„Eram în clasa 8-a, era anul de treaptă. Am venit în acea vară de la Hunedoara, pentru că tata de la Corvinul a trecut la echipa națională.

Spre sfârșitul trimestrului întâi, s-a dus mama la ședința cu părinții și a aflat că aveam niște note foarte proaste.

A fost după meciul cu Italia, 0-0, la Florența din 1982. S-a întors tata acasă din cantonament după acel meci și a aflat de toată povestea”, a mărturisit Răzvan Lucescu, în emisiunea .

Răspunsul surprinzător al lui Mircea Lucescu

Privind în urmă Răzvan Lucescu își amintește cu maximă claritate răspunsul pe care l-a primit de la tatăl său. A fost luat prin surprindere de Mircea Lucescu, așteptându-se să fie certat pentru rezultatele slabe de la școală.

„A intrat în camera în care stăteam. Eram la birou, îmi făceam temele. Cu mâinile în buzunar, se plimba tacticos de la ușă la fereastră. Mă așteptam să se enerveze, să mă certe foarte tare.

N-a ridicat deloc glasul, dar a avut o discuție cu mine de 10 minute. Nu cred că nu putea să existe o discuție mai eficientă și mai bună, mai motivatoare decât cea de atunci. Mi-a spus, și cu asta am rămas: în primul rând, mă faci de râs pe mine.

În al doilea rând, dacă tu vrei cu adevărat să obții ceva de la viață, trebuie să înveți să muncești și să înveți să-i respecți pe ceilalți”, a completat Răzvan Lucescu, mai arată sursa menționată mai devreme.