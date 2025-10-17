Ce lot are România pentru partida cu Ucraina

Tricolorele vor disputa o partidă de pregătire contra Ucrainei, marți, 28 octombrie, de la ora 17:30, pe Stadionul „Concordia” din Chiajna, se arată pe site-ul FRF.ro.

În ultima ediție a Ligii Națiunilor, Ucraina a evoluat în Liga B, reușind să obțină promovarea în Liga A la finalul campaniei. Cu patru victorii, un egal și o înfrângere, Ucraina a acumulat 13 puncte, la egalitate cu Cehia, însă având avantajul meciurilor directe. Din aceeași grupă au mai făcut parte Croația și Albania.

Este o primă partidă de pregătire a naționalei feminine în această toamnă, în care reprezentativa noastră începe pregătirea pentru campania de calificare la Campionatul Mondial din Brazilia. România își va afla adversarele din preliminarii în urma tragerii la sorți care va avea loc pe data de 4 noiembrie 2025.

Lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru această acțiune:

PORTARI: Andreea PĂRĂLUȚĂ (Fortuna Hjorring | Danemarca), Sara CÂMPEAN (CSM Unirea Alba Iulia);

FUNDAȘI: Maria FICZAY (Apollon Ladies Limassol | Cipru), Teodora NICOARĂ (Beșiktaș | Turcia), Claudia BISTRIAN (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria STANCIU (Farul Constanța), Anita KIS (AFK Csikszereda), Erika GERED (AFK Csikszereda), Ioana STANCU (Farul Constanța);

MIJLOCAȘI: Cristina BOTOJEL (Farul Constanța), Mihaela CIOLACU (Atletic Olimpia Gherla), Olga IORDĂCHIUȘI (Omonia Nicosia | Cipru), Ioana BĂLĂCEANU (Farul Constanța), Andrea HERCZEG (AFK Csikszereda), Anita ANTAL (AFK Csikszereda), Ana Vlădulescu (AFK Csikszereda);

ATACANȚI: Bianca IENOVAN (Politehnica Timișoara), Carmen MARCU (U Olimpia Cluj), Adina BORODI (U Olimpia Cluj), Cristina CARP (FC Luzern | Elveția).