Ce meci va arbitra Horațiu Feșnic în cupele europene

În perioada 24-25 septembrie este programată prima etapă din faza principală a UEFA Europa League, se arată pe site-ul oficial FRF.ro.

Horațiu Feșnic a fost delegat la jocul Utrecht (Țările de Jos) – Lyon (Franța).

Din brigadă mai fac parte asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, al patrulea oficial fiind Rareș Vidican.

În camera VAR vor fi Benjamin Brand (Germania) și Momcilo Markovic (Serbia). Partida va avea loc joi, 25 septembrie, de la ora 22:00.