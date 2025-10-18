Ce mesaj a avut Ștefan Baiaram pentru Mirel Rădoi: ”În fiecare zi, Mister vrea mai mult de la mine!”

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă pe teren propriu, 3-1 în fața formației Unirea Slobozia, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 13-a a SuperLigii.

La finalul meciului, Ștefan Baiaram a oferit mai multe declarații.

”Mă bucur că am câștigat, că am marcat. A fost o perioadă dificilă pentru mine. Nu am mai înscris de ceva timp cu capul, azi am avut o poziție bună.

În fiecare zi, Mister vrea mai mult de la mine. De asta sunt și supărat uneori. Nu vreau să-l dezamăgesc. Sper să îmi revin, să ajut echipa.

A fost o perioadă dificilă, mă bucur că acum sunt bine. Aveam nevoie să câștigăm. Mă bucur că suntem acolo sus.

Ne pregătim de meciul cu Noah, va fi alt meci, altă presiune, sper să fie stadionul plin și să obținem o victorie. O să fie alt meci cu suporterii alături de noi”, a spus Ștefan Baiaram, la flash-interviu.