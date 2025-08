Ce mesaj a transmis Cătălin Cîrjan, după victoria cu FCSB: ”A fost puțin ciudat să-l văd pe Dennis Politic în tricoul lor!”

Dinamo București a învins, luni seara, acasă, scor 4-3, pe marea rivală FCSB.

Meciul a contat pentru etapa cu numărul 4 din Superligă.

Partida a avut parte de 4 lovituri de la 11 metri care au reușit să fie transformate.

Musi, fostul jucător de la FCSB a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor.

Dinamo este pe locul 7 în clasament, cu 5 puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 11, cu 4 puncte.

La finalul meciului, Musi a oferit mai multe declarații.

”O atmosferă incredibilă. Așteptam de mult această victorie. Nu am cuvinte, este ceva foarte frumos. Trebuie să continuăm așa.

Nu știu ce s-a cântat în vestiar, nu am prins bucuria coechipierilor, am mai rămas după meci să fac poze. A fost un derby spectaculos. Am dominat, dar am arătat caracter, că putem să revenim. N-am început campionatul cum trebuia, dar după seara asta (n.r. sâmbătă, 2 august) trebuie să o luăm de la zero și să strângem puncte.

Aveam nevoie de această victorie. Și în anul trecut ne-am bătut în multe momente de la egal la egal cu ei. Cred că a fost și de dorință în seara asta și cred că asta a contat în seara asta.

Am fost foarte montați, nu știu dacă au fost ei obosiți. A fost puțin ciudat să-l văd pe Dennis Politic în tricoul celor de la FCSB. Îi urez doar multă baftă. În seara asta mă bucur puțin cu băieții, dar de mâine o luăm de la capăt”, a spus Cîrjan, la flash-interviu.