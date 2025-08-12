Ce mesaj a transmis Ousmane Dembele înaintea duelului PSG – Tottenham din Supercupa Europei: ”Avem aceleași obiective”

PSG va întâlni Tottenham, miercuri, de la ora 22:00, la Udine, în Italia, în Supercupa Europei.

Gruparea pariziană a cucerit sezonul trecut Ligue 1, Cupa Franței și Champions League.

Ousmane Dembele, candidat la Balonul de Aur 2025, a declarat că își dorește ca în acest sezon că cucerească cât mai multe trofee.

„Ca și anul trecut. Știm că vom fi una dintre echipele de învins, dar avem aceleași obiective: să câștigăm totul.”, a declarat Ousmane Dembele, într-un interviu acordat UEFA, notează TMW.