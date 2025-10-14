Ce mesaj i-a transmis Emeric Ienei lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a dat de înețeles, din nou, că există posibilitatea să plece de la națională. Emeric Ienei, fost selecţioner al României şi unul dintre cele mai respectate nume din fotbalul românesc, i-a transmis public lui Lucescu un mesaj clar: să rămână alături de echipă şi să încheie munca începută.

„Am văzut întregul meci cu Austria şi m-a impresionat cum a jucat echipa noastră. Am văzut ce le-a cerut Mircea înainte de meci, să joace în aşa fel încât să nu le fie ruşine la finalul partidei. Şi după victorie i-a felicitat că au jucat inteligent.

Şi eu le spuneam elevilor mei, la Steaua, la echipa naţională, cam tot acelaşi gen de lucruri. Indiferent de cifre, de salarii, de ce statut au adversarii, nu trebuie niciodată să porneşti de la ideea că gata, nu ai nicio şansă. Ci să lupţi, să le demonstrezi că poţi să fii tu mai buni ca ei.

Uite că Austria, chiar dacă avea prima şansă, nici nu a prea contat. Şi asta fiindcă România a jucat atât de bine, cu ambiţie, cu inteligenţă şi a blocat tot. Ba chiar a avut şi ocazii mai multe.

E greu să găseşti cel mai bun jucător la un asemenea meci, când echipa a fost cheia. Dar l-aş nominaliza chiar pe Ghiţă, cel care a marcat golul.

Fiindcă, deşi erau ultimele secunde, s-a dus acolo, în careu, a crezut că poate face ceva şi chiar a făcut. Acum, băieţii ăştia au ridicat ştacheta şi toată lumea o să vrea să vadă că şi în următoarele meciuri vor juca la acelaşi nivel. Fiindcă au demonstrat că pot

Cum să faci aşa ceva? Mircea, nu renunţa! Tu ai dus echipa aici, trebuie să-ţi faci treaba până la capăt, să ajungeţi la Mondial!

Uite că fotbalul românesc are resurse, avem jucători care au disponibilitatea să lupte pentru echipa naţională. E si meritul lui că i-a făcut să creadă. Deci trebuie să meargă împreună până la capăt! Eu am mare încredere în Mircea şi în naţională. Chiar m-au impresionat băieţii. Şi le ţin pumnii, să ajungă iar la Campionatul Mondial!”, a declarat Emeric Ienei, potrivit gsp.ro.