Ce mesaj i-a transmis Gică Hagi lui Mihai Neșu: „E un exemplu pentru noi toţi!”

„Gala Mihai Neșu” a avut loc joi, 4 mai, și a fost un eveniment caritabil. Gică Hagi a fost prezent și el pe „Arcul de Triumf”, acolo unde s-a desfășurat evenimentul.

La finalul partidei All Stars România-FIFPro Europe (3-2), „Regele” a vorbit despre Mihai Neșu, fostul fotbalist. Iată ce a spus Hagi.

„E un exemplu pentru noi toţi!”

„Tot ce aţi văzut a fost pentru Mihai, pentru că Mihai e un luptător, un băiat extraordinar, care face lucruri extraordinare. Are o putere incredibilă şi e un exemplu pentru noi toţi. Suporterii au venit în tribună şi ne bucurăm că erau foarte mulţi copii care au venit să vadă, acesta este lucrul cel mai bun.

(n.r. cea mai mare lecţie pe care o dă Mihai Neşu) Lupta care o are. Puterea lui de a lupta şi mai ales de a încerca… la cât a suferit şi la câte dureri a avut, are puterea să mai facă şi pentru ceilalţi. Bravo lui, toată stima mea. Totdeauna voi încerca să fiu lângă el.

(n.r. despre Pires, care a spus că este cel mai mare fotbalist român) Cel mai mare? Unul dintre ei. Ce să însemne… stimă, respect, înseamnă că am lăsat ceva acolo unde am fost. Şi că am reprezentat România aşa cum trebuie”, a spus Gică Hagi, conform Digi Sport.