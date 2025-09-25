Ce mesaj i-a transmis Rădoi lui Baiaram

Universitatea Craiova va întâlni pe teren propriu pe Dinamo, sâmbătă, de la ora 21:00, într-un meci din etapa a 11-a a SuperLigii.

Înainte de meci, Mirel Rădoi a oferit mai multe declarații.

Antrenorul i-a transmis un mesaj lui Ștefan Baiaram care a fost lăsat pe bancă în ultimele etape.

„Şi dacă vrea să mai fie cu gândul la un transfer, acum trebuie să mai aştepte până la iarnă, pentru că s-a închis perioada de transferuri. Nu ştiu dacă e cu gândul acolo, au fost anumite discuţii, din ce ştiu şi eu, dar acum trebuie să fie atent ca acele discuţii care au fost să se şi concretizeze în următoarea perioadă de transferuri” , a spus Mirel Rădoi.