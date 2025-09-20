Ce mesaj i-a transmis Simona Halep Soranei Cîrstea: ”Să se bucure de ce a realizat”

Sorana Cîrstea a părăsit turneul de la Seul în optimile de finală, după ce Iva Swiatek s-a impus, joi, cu scorul 6-3 și 6-2, într-un meci care a durat o oră și jumătate.

Simona Halep i-a transmis un mesaj sportivei și a declarat că are o viață foarte frumoasă după retragere.

Astfel, Simona i-a spus să se bucure de cariera pe care a reușit să o construiască, dar și de propria persoană.

”Depinde cum o iei, dacă eşti mulţumit şi împăcat de ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera şi am încheiat-o bine.

Ce mesaj să-i transmit? Că viaţa de după tenis e foarte frumoasă şi foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut şi de persoana ei”, a spus Simona Halep, potrivit as.ro.

După înfrângerea de la Seul, Cîrstea s-a ales cu un cec în valoare de 15.700 de dolari pentru prezența în turul II. În clasamentul live, românca ocupă locul 63 WTA.