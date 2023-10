Ce mesaje a primit Alex Chipciu, după ce a spus că echipa din Ghencea nu e Steaua

FCSB și U Cluj au remizat, scor 2-2, pe Arena Națională. După meci, Alex Chipciu, mijlocașul lui U Cluj, a spus că e un punct foarte important pe care l-au obținut.

„A fost un meci frumos, cu multe ocazii. Am avut momente în care am controlat jocul, am luat goluri din faze fixe, dar am un sentiment plăcut, pentru că am fost acolo, așa cum am zis și după finala Cupei.

Trebuie să facem ca jocul nostru să crească de la meci la meci. În a doua repriză trebuia să riscăm, dar ca să dai gol trebuia să riști. La 2-2 mingea era mereu aproape de porți. Asta e o propagandă bună pentru fotbalul românesc.

E un punct mare pentru noi. Mister (n.r. – Ioan Ovidiu Sabău) ne-a zis să avem grijă de jocul nostru și să luăm ceva din acest meci. Cred că progresăm de la meci la meci.

Ne așteaptă un meci greu cu Sepsi. Au meci cu CFR, nu știu dacă vor câștiga acolo”, a spus Alex Chipciu.

Alex Chipciu a vorbit după aceea despre conflictul dintre acesta și suporterii CSA Steaua București. La finalul partidei, acesta a spus că echipa din Ghencea nu este Steaua.

„Am jucat aici (n.r. – la FCSB), iubesc oamenii care sunt aici, am trăit momente alături de ei. Am primit mesaje de la suporterii de la CSA cum că sunt pro-PSD, că sunt nu știu cum.

Ideea e că am fost și eu în Peluza Sud, la meciurile din Champions League. Mi s-a părut deplasat să mă faci mizerie, sclav, în condițiile în care nu am vorbit niciodată rău de ei, ba din contră, am zis că sunt o peluză frumoasă.

E puțin cam mult să mă înjuri. e deplasat, la fel a fost și reacția mea. A fost puțin penibil din partea mea să zic de jucătorii de acolo. Îi respect pe jucătorii de acolo.

Despre echipament am zis ce am zis. M-a sunat și Lovin și mi-a zis de echipament. Îmi cer scuze jucătorilor. Le-am dat mesaje și lor și le-am zis că nu sunt genul ăsta, chiar dacă sunt foarte enervant pe teren, dar în viața de zi cu zi nu mă cred deasupra cuiva.

Mă știu cu Enceanu, cu Chipirliu. Le doresc succes și lor și celor de la FCSB. Chiricheș și Pintilii sunt prieteni foarte apropiați și mă voi mai vedea cu ei. Am avut un sentiment că va fi egal.

Înainte de meci m-am întâlnit la cafea cu ei, când am fost cu soțiile noastre. Ale lor își doreau să câștige ei cu 3-1 și eu să dau gol. Cred că ei și CFR se vor bate la campionat, sunt cele mai puternice echipe”, a mai precizat Alex Chipciu.