Ce modificări a suferit lotul naționalei de tineret

Convocat pentru acțiunea naționalei de tineret cu Kosovo și San Marino, David Maftei, fundașul celor de la Farul, nu se va mai prezenta la lot, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Acesta a ieșit accidentat în prima repriză a meciului disputat ieri de constănțeni în fața Petrolului, scor 2-1. În locul lui, selecționerul Costin Curelea a decis să îl convoace pe Mark Țuțu de la UTA Arad.

Lotul naționalei de tineret pentru acțiunea din septembrie

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).