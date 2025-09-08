Ce nebunie! O echipă are 99% șanse de a se califica la Cupa Mondială, după doar DOUĂ meciuri

În Europa, calificările nu au început de mult timp, însă o echipă are deja 99% șanse de a ajunge la turneul final, după doar două meciuri disputate, conform celor de la Football Meets Data. Este vorba despre Spania, care a spulberat Turcia, la Konya, scor 6-0.

În primul ei joc din Grupa E, ”Furia Roja” a învins Bulgaria, 3-0, grație reușitelor lui Oyarzabal (5), Cucurella (30) și Merino (38). Apoi a urmat galopul de sănătate din Turcia. Pedri (6, 62), Merino (22, 45+1, 57) și Torres (53) au punctat pentru un 6-0 neverosimil.

Cu 6 puncte și golaveraj 9-0 după două meciuri, Spania este aproape sigură de primul loc și calificarea directă la CM 2026, potrivit statisticienilor.