Ce notă a primit Nicolae Stanciu la meciul Genoa – Lazio

Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost trimis pe teren în minutul 68, dar fără mari realiză în Genoa – Lazio.

Publicaţia Tuttomercatoweb i-a acordat nota 5,5 lui Nicolae Stanciu, în media celor de la Genoa.

„Stanciu 5.5 – Este trimis pe aceeaşi poziţie în care a excelat împotriva lui Empoli. De data aceasta, însă, nu poate face prea multe cu scorul în favoarea celor de la Lazio”, au anunţat italienii.

A fost notat cu 5.5 şi de către calcionews24.com, respectiv Sky Sport Italia.

Lazio a controlat meciul şi Matteo Cancellieri a deschis scorul încă din minutul 4. În minutul 30 Valentin Castellanos, care oferise pasa decisivă la primul gol, şi-a trecut numele pe lista marcatorilor şi la pauză Lazio conducea cu 2-0.

Gazdele au fost pe punctul de a primi un penalti, în minutul 59, dar după verificarea VAR decizia arbitrului a fost anulată. Patru minute mai târziu Zaccagni a stablit scorul final.