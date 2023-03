Ce nu i-a plăcut lui Edi Iordănescu la jucătorii săi

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi seara, la finalul partidei cu Belarus, câştigată cu 2-1, din preliminariile EURO 2024, că rezultatul nu este în conformitate cu jocul, echipa naţională având alte 3-4 mari ocazii de a marca.

„Un lucru pozitiv, pe lângă faptul că am luat punctele, a fost jocul în multe momente, mai ales în repriza a doua când puteam să facem 3-0 şi puteam să vorbim altfel. În continuare ne lipseşte maturitatea şi chiar pragmatismul, dar consider că rezultatul nu este în conformitate cu jocul, pentru că adversarul a avut o ocazie, a marcat, noi am mai avut cel puţin trei-patru ocazii, au fost situaţii importante, pe care le-am irosit. Dacă făceam 3-0 cu siguranţă aveam un final de joc mult mai liniştit. După doi ani de zile legăm două rezultate pozitive, aşadar mergem înainte cu putere şi ne uităm cu interes spre iunie. Aţi văzut după felul în care s-au bucurat băieţii, cam ce atmosferă este în vestiar. Îmi pare rău şi pentru Denis Alibec că nu a marcat, pentru că merita. Cred că se închidea tot dacă ar fi marcat. Toţi au muncit. În prima repriză au fost foarte buni, în repriza a doua am pierdut timp”, a declarat Iordănescu.

Antrenorul naţionalei a făcut din nou apel la unitate afirmând că „tricolorii” au nevoie de suportul oamenilor din jurul fotbalului şi mai puţin de critici pentru a reuşi calificarea la Campionatul European din Germania.

„Trebuie să învăţăm să avem sânge rece, să omorâm jocul, pentru că la 3-0 s-ar fi terminat totul. Echipa îşi doreşte foarte mult şi asta naşte presiune şi mai vine presiune din exterior, dar noi avem drumul nostru, mergem înainte. Ce se întâmpla dacă făceam 1-1 cu Andorra aşa cum a făcut Kosovo? La nivelul la care joacă băieţii din Kosovo au făcut egal. Noi am făcut 2-0 şi a fost o dramă. De ce să atragem atâta energie negativă? Băieţii o resimt şi nu este OK. Ce s-ar fi întâmplat dacă noi făceam egal cu Andorra, eram linşaţi?

Nu cred că este normal. Dacă opinia publică îşi doreşte ca România să fie din nou la un turneu final, haide să dăm mai multă căldură. Dacă antrenorul vă spune că au nevoie, hai să dăm. Avem nevoie de sprijinul foştilor mari campioni ai României, spun asta pentru că ştiu ce se discută în interior. Dacă vom face asta, ne va fi mai uşor. Dacă nu ne vom târî spre Europa, dar ne vom târî până vom pune mâna peste linia de final şi vom fi în Germania”, a afirmat Iordănescu.

El consideră că principala problemă în jocul României îl reprezintă faptul că nu reuşeşte să menţină un nivel ridicat pe toată durata partidei.

„Problema este că trebuie să menţinem un nivel ridicat al jocului, al concentrării şi responsabilităţii pe toată durata partidei, 90 de minute, este problema principală la care lucrăm. Dar hai să nu le tăiem aripile. La final băieţii aşteptau să vadă cum intru în vestiar, dacă sunt bucuros sau supărat. Am mers şi le-am spus că sunt anumite lucruri care m-au nemulţumit, ştiu că şi ei sunt conştienţi, i-am încurajat şi atunci parcă s-a schimbat toată atmosfera. Au nevoie de noi şi de suportul nostru”, a adăugat tehnicianul.

Selecţionerul consideră că meciurile din iunie, când România va întâlni Kosovo şi Elveţia, vor fi hotărâtoare în ceea ce priveşte soarta calificării: „Consider că acţiunea din iunie poate să rezolve în mare parte situaţia calificării, pentru că în octombrie avem iar dubla Belarus cu Andorra. Este foarte important cum vom gestiona, trebuie să ne ajutăm singuri şi dacă vom fi ajutaţi şi de jocul rezultatelor cu atât mai bine”.

Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Belarus cu scorul de 2-1 (2-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

România şi-a îndeplinit obiectivul pentru această primă fereastră a preliminariilor, obţinerea a şase puncte din două partide, după 2-0 cu Andorra.

După două etape, Elveţia şi România ocupă primele poziţii în clasamentul Grupei I, cu câte 6 puncte, urmate de Kosovo, 2 puncte, Andorra şi Israel, cu câte 1 punct şi Belarus, cu 0 puncte.