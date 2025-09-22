Ce ofertă a primit Universitatea Craiova pentru Ștefan Baiaram

Mihai Rotaru a dezvăluit ce ofertă a făcut Istanbul Basaksehir pentru Ştefan Baiaram. Turcii au fost eliminaţi de olteni, în play-off-ul Conference League.

Oferta a fost trimisă în ultima zi de mercato, astfel, cei de la Craiova nu au avut suficient timp pentru a negocia. Suma ar fi ajuns la 4.5 de milioane de euro, iar Mihai Rotaru a decis să zică cel puţin pe moment pas.

”A fost o ofertă, a plecat de undeva de la 2.7, 2.8 şi se ducea undeva la 4.5 milioane de euro. Pesemne, dacă nu ar fi fost ultima perioadă de mercato din Turcia, oferta s-ar fi putut ridica undeva la 6 milioane de euro. În schimb, discuţia nu a depăşit suma de 4.5 milioane de euro.

Nici nu puteam să negociem, sumele au venit la ora 15:00-15:30 în ultima zi de mercato. Am zis că ne pierdem timpul, putem să discutăm la iarnă sau vara viitoare. Eu sunt deschis cu toată lumea, nu are sens să ne apucăm să negociem în ultima zi şi să nu putem să facem oricum transferul”, a explicat Rotaru, pentru cei de la Fanatik.