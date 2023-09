Ce oferte a mai avut Munteanu înainte de a semna cu Farul: ”Au fost și alte variante!”

Hagi a reușit o nouă afacere bună.

Alibec a plecat de la Farul Constanța, iar Hagi a rămas fără antrenor.

Echipa de la malul mării a a ajuns din nou la o înțelegere pentru împrumutul lui Louis Munteanu, iar atacantul a dezvăluit că mai mai avut și alte oferte.

„Am fost decis să vin aici, vreau să adun cât mai multe meciuri. Au fost și alte variante, dar nu au contat pentru mine. Vreau să fac diferența meci de meci și să-mi ajut echipa să-și îndeplinescă obiectivele.

Mă bucur foarte mult că am revenit, sper să am evoluții cât mai bune pentru că sunt atacant și asta mi-am propus, adică să am cât mai multe realizări ofensive pentru echipa mea”, a spus Munteanu, într-un interviu acordat pentru site-ul LPF.