Ce părare are Adrian Porumboiu despre Edi Iordănescu: ”Păi, nu eu trebuie să am încredere în el!”

Echipa naţională a României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu selecţionata din Kosovo, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024.

După meci, Adrian Porumboiu a oferit mai multe declarații.

El a avut cuvinte de laudă la adresa lui Edi Iordănescu.

”Păi, nu eu trebuie să am încredere în el, el trebuie să aibă încredere în el, să fie inspirat, să facă cea mai bună echipă pe care o are la dispoziție și, în plus, cele mai bune indicații.

El, la capitolul pregătire a jocului în cele mai mici amănunte, este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am cunoscut. S-au perindat mulți antrenori cu nume la Vaslui, dar el la capitolul ăsta m-a încântat. E foarte analitic în tot ceea ce face”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru ProSport.