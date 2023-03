Ce părere are Emil Săndoi despre greutatea lui Jovan Markovic: „Are o altă constituție!”

Jovan Markovic, tânărul atacant al celor de la CSU Craiova, a atras atenția celor din lumea fotbalului românesc cu greutatea sa.

Se pare că Emil Săndoi, selecționerul României U21, consideră că Markovic are o constituție a corpului diferită. Iată ce a spus.

Emil Săndoi, despre greutatea lui Jovan Markovic

„Markovic are o altă constituție, dacă e să luăm în calcul înălțimea sa, nu știu dacă are greutatea ideală. Să știți că la măsurătorile pe care le-am făcut noi a avut sub 90 de kilograme, nu-mi mai aduc aminte exact cât”, a spus Emil Săndoi, pentru Digi Sport.