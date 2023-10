Ce pensie are Dumitru Dragomir: „Bani deoparte nu am”

Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a dezvăluit câți bani încasează lunar de la statul român sub formă de pensie.

Dumitru Dragomir a spus că are o pensie de aproximativ 4.000 de euro pe lună. Fostul șef de la LPF a precizat cum a ajuns să aibă această remunerație lunară.

”Bani deoparte nu am, pentru că mi-am asigurat bătrânețea prin pensie. Eu am plătit 6000 de dolari în fiecare lună la stat pentru pensie. Am aproape 4000 de euro. Cam 20.000 de lei. Asta adăugată la pensia de la parlament care e tăiată deocamdată, dar începe să curgă, așa am înțeles.

Mi-am asigurat pensia și nu mai am nevoie de niciun ban. Îți mai dau ceva în premieră. Eu am trei societăți făcute în 1989. Cum am ieșit de la arest, pentru că pe mine m-au ținut 7 luni acolo. M-am judecat și m-au achitat, pentru că eu nu aveam nicio vină. După ce am ieșit, am făcut trei firme. Toate de succes. Aia cu presa, construcțiile și hotelul.

Jur că nu am luat un leu din nicio firmă. De 32 de ani. Nici salariu, nici prime, nimic, nimic. Am plătit taxe la stat și am dezvoltat mai departe firmele, să rămână copiiilor și nepoților mei.

Dar eu, Mitică Dragomir, nu am luat un salariu sau o prima sau ceva din firmele astea. Niciodată, niciun leu. Acum vreo 5-6 ani le-am trecut pe numele fiului meu”, a spus Dumitru Dragomir, pentru Fanatik.