Ce performanță rară a atins Cristi Chivu, după Inter Milano – Slavia Praga 3-0

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, în etapa a doua a grupei principale din Liga Campionilor.

Surpriză la Istanbul, unde Galatasaray a învins Liverpool

Cristian Chivu este al patrulea antrenor al Inter Milano care a câştigat primele două meciuri din Liga Campionilor, după Luciano Spalletti (2018-2019), Claudio Ranieri (2011-2012) şi Roberto Mancini (2004-2005).

Tot marţi, Atletico Madrid a învins Eintracht Frankfurt, scor 5-1, iar Bayern Munchen a trecut de Pafos cu acelaşi scor, în timp ce Liverpool a pierdut, scor 0-1, cu Galatasaray.

Rezultate de marţi, din Liga Campionilor:

Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt 5-1 (Raspadori 4, Le Normand 33, Griezmann 45+1, 68, Alvarez 82 – penalti / Burkardt 57)

Olympique Marseille – Ajax 4-0 (Paixao 6, 12, Greenwood 26, Aubameyang 52)

Chelsea – Benfica 1-0 (Rios (8-autogol)

Inter Milano – Slavia Praga 3-0 (Lautaro Martinez 30, 65, Dumfries 34)

Bodo/Glimt – Tottenham 2-2 (Hauge 53, 66 / Van de Ven 68, Gundersen 89)

Pafos – Bayern Munchen 1-5 (Orsic 45 / Kane 16, 34, Guerreiro 20, Jackson 31, Olise 68)

Galatasaray – Liverpool 1-0 (Osimhen 16-penalti)