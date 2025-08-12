Ce pierderi a suferit Rapid, după meciul cu FC Botoșani! Anunțul clubului

Rapid a anunțat că în urma meciul cu FC Botoșani, doi jucători necesită atenție medicală.

Este vorba despre Cristi Manea și Răzvan Onea.

”În urma partidei disputate împotriva celor de la FC Botoșani, doi dintre jucătorii noștri au suferit accidentări care necesită atenție medicală specializată.

Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa.

Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile.

Le dorim amândurora o recuperare rapidă și cât mai ușoară!”, se arată pe site-ul oficial al celor de la LPF.