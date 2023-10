Ce plan are Gigi Becali cu FCSB: ”Cine nu îşi doreşte să ajungă acolo?”

Gigi Becali este unul dintre patronul din Superligă care investște sume mari de bani.

În ultimi ani, Becali nu a făcut performanțe mari în campionat și nici în cupele europene.

Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit ce obiectiv are Becali cu echipa lui.

”Cu siguranţă obiectivul este Champions League, asta visează el şi asta visăm toţi. Cine nu îşi doreşte să ajungă acolo? Pas cu pas eu zic că se poate. Cum au mers alte echipe an de an, au deschis o uşă la echipele mai mici din Europa şi FCSB poate fi acolo. Important este să fie an de an în Conference League şi Europa League. Asta este important pentru orice echipă din România care merge în Europa. Atunci îţi echilibrezi foarte bine bugetul. Dar visul este Champions League.

Pe dânsul îl ştiţi. Nu îşi doreşte niciodată puţin, ci maximum. Nu vrea să se bată la campionat şi să încheie pe locul doi. Important este să putem ajunge şi să fim acolo. Este important să fii an de an în Europa. Minimum Conference League, chiar Europa League. Şi dacă ai o şansă să mergi în Champions League, ar fi extraordinar. Este foarte greu, dar nu este imposibil. Eu zic că în 3-4 ani suntem acolo. Trebuie să ai şi un culoar bun, să creşti nivelul în fiecare an şi atunci ai şansa ta”, a spus Florin Vulturar, potrivit Fanatik.