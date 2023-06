Ce poziție i-a găsit Panduru lui Băluță la FCSB

Alexandru Băluță ar fi ajuns la un acord verbal pentru un contract cu FCSB, după despărțirea de Akademia Puskas. Basarab Panduru crede că fotbalistul ar putea juca la FCSB pe poziția de inter, având în vedere că pozițiile de pe cele două flancuri din compartimentul ofensiv sunt deja întărite.

„Părea că vine să facă tripleta Ivan, Mitriţă Băluţă. Parcă a jucat şi vârf la un moment dat (n.r. Alexandru Băluţă). Era număr nouă, cu Gustavo, el şi Mitriţă. A dat goluri în sezonul ăla.

La FCSB, în stânga n-ai unde să joci, apoi în dreapta mai vine Florinel (n.r. Coman). În dreapta ai şi Gheorghe, Miculescu, Cordea. Doar inter să joace”, a spus Basarab Panduru la Orange Sport.

Băluță și-a anunțat despărțirea de clubul din Ungaria în urmă cu câteva zile.

”Vreau să le mulţumesc tuturor persoanelor din ”familia” Puskas, pentru aceşti trei ani frumoşi petrecuţi împreună. Despărţirile sunt întotdeauna dificile, dar ştiu că acest club va continua să progreseze iar asta mă face fericit. Aici am avut oportunitatea să mă dezvolt, atât ca om, cât şi ca fotbalist.

În fotbal, nu rezultatele şi trofeele înseamnă totul, ci prieteniile, amintirile şi lecţiile învăţate. Ştiu că am făcut greşeli în carieră, dar am învăţat din ele. Am învăţat să nu mă dau bătut şi să lupt până la ultimul strop de energie.