Ce precizări există în regulamentul FRF în cazul lui Malcom Edjouma. Declarația lui Gino Iorgulescu

Malcom Edjouma a fost introdus pe teren în repriza secundă a meciului cu Drita, iar prestația sa l-a impresionat pe Gigi Becali.

Gigi Becali a declarat că Gino Iorgulescu i-a trimis un mesaj, în care îi transmitea că își dorește să îi ofere o mână de ajutor în privința jucătorului francez astfel încât să evolueze în campionat.

Iorgulescu a oferit o declarație scurtă și la obiect pentru digisport.ro: ”Da. O să încercăm să îndreptăm situația”.

Regulamentul FRF menționează următoare aspecte referitor la lista A pentru actual sezon:

„Lista A și lista B vor fi comunicate Departamentului Competiții al LPF, astfel:

cu 5 zile înainte de prima etapă a Campionatului Național ”Liga I”

cu 5 zile înainte de reluarea Campionatului Național “Liga I” după vacanța de iarnă

Lista A va putea fi modificată până la terminarea perioadei de transfer de vară, prin completare/înlocuire, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale.

După terminarea perioadei de transfer, lista A va putea fi modificată prin completare/înlocuire numai cu jucători care au fost legitimați la club după această dată, în baza excepțiilor regulamentare (jucători ale căror contracte au încetat în timpul perioadei de transfer sau ale căror cereri de încetare a raporturilor contractuale au fost soluționate prin hotărâri executorii după terminarea perioadei de transfer)”, potrivit regulamentului FRF.