Ce promite următoarea etapă din Liga 2
Etapa 9 din Liga 2, prima a lunii octombrie, începe vineri, pe 3, și se încheie marți, pe 7.
Ulterior, eșalonul secund ia pauză pentru meciurile internaționale, se arată pe site-ul FRF.ro.
Astfel, FC Bihor, una dintre cele mai în formă echipe din campionat, deschide runda acasaă, cu FC Voluntari. Sâmbătă, 4 octombrie, se joacă 8 meciuri din totalul de 11, derby-ul fiind, evident, Corvinul Hunedoara – Steaua București.
Sepsi OSK – Ceahlăul Piatra Neamț se dispută duminică, de la ora 12:30, în timp ce ASA Tg. Murel – Gloria Bistrița trag cortina peste runda cu numărul 9 marți, de la ora 20:00.
Program etapa 9
vineri, 3 octombrie
17:00
FC Bihor – FC Voluntari
sâmbătă, 4 octombrie
ora 11:00
CS Tunari – Metalul Buzău
Concordia Chiajna – Politehnica Iași
CS Dinamo – CS Afumați
CSM Reșița – CSM Slatina
Chindia Târgoviște – FC Bacău
CSC Șelimbăr – Câmpulung Muscel
Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița
ora 12:30
Corvinul Hunedoara – Steaua București
duminică, 5 octombrie
ora 12:30
Sepsi OSK – Ceahlăul Piatra Neamț
marți, 7 octombrie
20:00
ASA Tg. Mureș – Gloria Bistrița