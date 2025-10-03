Ce promite următoarea etapă din Liga 2

Etapa 9 din Liga 2, prima a lunii octombrie, începe vineri, pe 3, și se încheie marți, pe 7.

Ulterior, eșalonul secund ia pauză pentru meciurile internaționale, se arată pe site-ul FRF.ro.

Astfel, FC Bihor, una dintre cele mai în formă echipe din campionat, deschide runda acasaă, cu FC Voluntari. Sâmbătă, 4 octombrie, se joacă 8 meciuri din totalul de 11, derby-ul fiind, evident, Corvinul Hunedoara – Steaua București.

Sepsi OSK – Ceahlăul Piatra Neamț se dispută duminică, de la ora 12:30, în timp ce ASA Tg. Murel – Gloria Bistrița trag cortina peste runda cu numărul 9 marți, de la ora 20:00.

Program etapa 9

vineri, 3 octombrie

17:00

FC Bihor – FC Voluntari

sâmbătă, 4 octombrie

ora 11:00

CS Tunari – Metalul Buzău

Concordia Chiajna – Politehnica Iași

CS Dinamo – CS Afumați

CSM Reșița – CSM Slatina

Chindia Târgoviște – FC Bacău

CSC Șelimbăr – Câmpulung Muscel

Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița

ora 12:30

Corvinul Hunedoara – Steaua București

duminică, 5 octombrie

ora 12:30

Sepsi OSK – Ceahlăul Piatra Neamț

marți, 7 octombrie

20:00

ASA Tg. Mureș – Gloria Bistrița