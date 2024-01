Ce regret are Valeriu Iftime: ”De trei ani spun că mă las!”

Valeriu Iftime a declarat de mai multe ori în trecut că are de gând să renunțe la FC Botoșani,

Totuși, patronul moldovenilor nu a făcut acest lucru, iar pentru moment nu va ceda clubul.

FC Botoșani se află la retrogradare și consideră că a luat anumite decizii care nu au fost bune.

”Sunt greşeli şi nu o fac să-mi pun cenuşă în cap. Toate marile greşeli, în orice tip de organizaţie, vin de la şef.

De trei ani spun că mă las şi am tot încercat tot felul de metode ca să las echipa asta. Să caut un potenţial finanţator.

Am plecat de la idee că aş vrea nişte bani dacă aş vinde-o. Am ajuns la faza în care nu mai vreau nimic şi am terminat cu faptul că îţi dau 3.000.000 de euro, numai ţine-o.

În starea asta de viteză, neatenţie şi credinţă că îl pot reinventa pe Marius Croitoru astă-vară. În condiţiile în care nu avea nici licenţa făcută. Cred că a fost al doilea pas greşit făcut astă vară.

Toate greşelile vin de la mine şi de la faptul că fotbalul ăsta…Trebuie să uit, să mă detaşez de el. Acum, trebuie să recunosc că m-am reorganizat un pic la cererea multor suporteri şi iubitori de fotbal din Botoşani.

N-am crezut niciodată că există atâta pasiune şi dorinţă de a rămân. Ok, eu fac toate eforturile posibile şi rămân.

Eu şi asociaţii mei am dat 3.000.000 de euro anul trecut. Dacă mai vindem un jucător, mai cosmetizam cu un 1.000.000 de euro. Am putut să fac asta anul acesta”, a declarat Valeriu Iftime, la Orange Sport.