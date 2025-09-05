Ce rezultate au fost aseară în preliminariile pentru CM 2026

Naționala de fotbal a Slovaciei a produs marea surpriză a serii în meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026: a învins, scor 2-0, pe propriul teren, Germania.

David Hancko a deschis scorul pentru slovaci în minutul 42, iar Strelec a închis tabela în minutul 55.

Un alt rezultat neașteptat a avut loc la Rotterdam, pe stadionul De Kuip, acolo unde Olanda nu a reușit să câștige în fața propriilor suporteri contra Poloniei.

Iată toate rezultatele de aseară din preliminariile pentru CM 2026:

Grupa A

Slovacia – Germania 2-0 (Hancko 42, Strelec 55);

Luxemburg – Irlanda de Nord 1-3 (Dardari 30 / Reid 7, S. Charles 46, Devenny 70);

Grupa E

Bulgaria – Spania 0-3 (Oyarzabal 5, Cucurella 30, Merino 38);

Georgia – Turcia 2-3 (Davitashvili 63, Kvaratskhelia 90+8 / Muldur 3, Akturkoglu 41, 52);

Grupa G

Olanda – Polonia 1-1 (Dumfries 28 / Cash 80);

Lituania – Malta 1-1 (Gineitis 90+7 penalti / Satariano 83);

Grupa J