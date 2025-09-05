Ce rezultate au fost aseară în preliminariile pentru CM 2026
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat vineri, 05 septembrie 2025, ora 11:19,
Naționala de fotbal a Slovaciei a produs marea surpriză a serii în meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026: a învins, scor 2-0, pe propriul teren, Germania.
David Hancko a deschis scorul pentru slovaci în minutul 42, iar Strelec a închis tabela în minutul 55.
Un alt rezultat neașteptat a avut loc la Rotterdam, pe stadionul De Kuip, acolo unde Olanda nu a reușit să câștige în fața propriilor suporteri contra Poloniei.
Iată toate rezultatele de aseară din preliminariile pentru CM 2026:
Grupa A
- Slovacia – Germania 2-0 (Hancko 42, Strelec 55);
- Luxemburg – Irlanda de Nord 1-3 (Dardari 30 / Reid 7, S. Charles 46, Devenny 70);
Grupa E
- Bulgaria – Spania 0-3 (Oyarzabal 5, Cucurella 30, Merino 38);
- Georgia – Turcia 2-3 (Davitashvili 63, Kvaratskhelia 90+8 / Muldur 3, Akturkoglu 41, 52);
Grupa G
- Olanda – Polonia 1-1 (Dumfries 28 / Cash 80);
- Lituania – Malta 1-1 (Gineitis 90+7 penalti / Satariano 83);
Grupa J
- Kazahstan – Ţara Galilor 0-1 (K. Moore 24);
- Liechtenstein – Belgia 0-6 (De Cuyper 29, Tielemans 46, 70 penalti, Theate 60, De Bruyne 62, Fofana 90+1).