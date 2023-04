Ce sa gatesti in aer liber rapid si usor?

Gatitul in aer liber este o experienta inedita pentru oricine iubeste mancarea si natura. Acesta este un mod minunat de a-ti petrece timpul cu prietenii si familia, de a respira aer curat si de a savura preparatele delicioase. Indiferent ca esti pasionat de gatit sau doar cauti o modalitate noua de a incerca a-ti testa abilitatile culinare, gatitul in aer liber este o activitate placuta si relaxanta. Asta, mai ales daca-ti alegi un dispozitiv de gatit in aer liber potrivit nevoilor tale.

In acest articol, vom explora 4 preparate pe care le poti gati in curte, pe terasa sau chiar pe balcon, usor si intr-un timp scurt.

Carne la gratar

Gratarul este probabil cel mai popular mod de gatit in aer liber, fiind folosit in intreaga lume pentru a gati diferite tipuri de carne. Pentru inceput, alege o carne proaspata si potrivita pentru a fi gatita in acest mod, cum ar cea de vita sau pulpele de pui. Las-o sa se marineze inainte de a o pune pe gratar, astfel incat sa capete un gust delicios si sa fie frageda. Apoi, poti pregati si cateva legume pe care sa le pui pe gratar, cum ar fi dovleceii, ardeii si ciupercile. Pe un gratar gradina , Acestea vor capata o aroma delicioasa si o textura aparte.

Pizza

Gatitul intr-un cuptor de gradina este o alta modalitate simpla, rapida si populara pentru toti cei care vor sa incerce o masa mai altfel. In timp ce gratarul este cel mai des tip de preparat in aer liber, o pizza la cuptor ar putea fi o masa mai inedita si o ocazie sa-ti impresionezi invitatii.

Exista multe tipuri de cuptoare de gradina, de diferite dimensiuni si realizate din diverse materiale – de la cele pe gaz, portabile si pana la cele din ceramica. Asadar, tot ce trebuie sa faci este sa decizi care e cel mai practic si potrivit pentru tine si sa-l testezi cu prima pizza gatita la tine in curte.

Peste la gratar

Daca nu esti un mare gurmand si preferi carnea slaba, pestele pe gratar o sa-ti lase gura apa! Acest preparat este pe cat de gustos, pe atat de sanatos, daca pui putin efort in prepararea lui. In primul rand, ai grija sa alegi un peste potrivit pentru gratarul pe care-l folosesti.

Tine cont si de faptul ca nu orice peste se gateste bine pe gratar. Apoi, curata-l bine si taie-l file. Astfel, se va gati mai bine si nu va dura foarte mult pana este gata. Cand e gata il poti servi alaturi de o garnitura sau o salata.

Pestele la gratar se gateste excelent pe un gratar electric . Asadar, daca nu dispui de prea mult spatiu in exteriorul locuintei sau vrei un gratar pe care sa-l folosesti fara prea mult efort, gratarul electric s-ar putea sa fie exact ce ai nevoie!

Salate

Salatele sunt intotdeauna o alegere buna pentru o masa in aer liber, deoarece sunt usoare si nu e nevoie de un dispozitiv de gatit ca sa le prepari. Poti adauga orice leguma preferi, cum ar fi rosiile, castravetii sau ardeii, si le poti amesteca cu branza feta si masline pentru a crea un gust delicios.

Orice masa gatita in aer liber va avea un gust mai bun, mai ales atunci cand astepti cu nerabdare sa gusti din preparatele delicioase! Daca esti un fan al gratarelor si nu vrei sa te abati de la traditie, poti incerca o bucata de vita sau un peste pe gratar. Daca vrei sa incerci un preparat mai inedit dar indragit de toata lumea, impresioneaza-ti invitatii cu o pizza gatita intr-un cuptor de gradina!