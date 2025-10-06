Ce salariu are Florin Tănase la FCSB

Florin Tănase este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB și s-a dovedit de multe ori esențial în prestația și rezultatele echipei. Experimentatul fotbalist primește un salariu colosal de la Gigi Becali.

„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…

Vezi-ți mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde că te duci în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine. Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă, la liturghii, la biserică, ce e mai frumos decât asta? Să stai în țara ta, cea mai puternică țară din lumea asta e România. Tănase merge la Biserică!”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.