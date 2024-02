Ce salariu va avea Andrea Compagno la Tianjin Tiger. Diferență uriașă față de FCSB

Andrea Compagno (27 de ani) a decis să plece la Tianjin Teda, actualmente Tianjin Jinmen Tiger, echipă care a termninat sezonul trecut pe locul 7 în Super League.

Compagno va semna un contract valabil doi ani și va fi remunerat pe sezon cu 900.000 de dolari, aproximativ 850.000 de euro, susțin sursele digisport.ro.

La FCSB, Compagno a fost plătit lunar cu 15.000 de euro, 180.000 de euro pe sezon, astfel că saltul său financiar este unul important și cel care practic l-a convins să facă acest pas.

În schimbul acestui transfer, FCSB va încasa suma de 180.000 de euro, susțin aceleași surse.

La scurt timp după ce l-a vândut pe Andrea Compagno, Gigi Becali a oferit prima reacție. Patronul FCSB a transmis că nu are de gând să cumpere un alt atacant.

”L-am dat cu 120.000 de euro. Ce am pierdut, nu am pierdut nimic… asta este la fotbal, nu contează.

(Reporter: Luaţi alt atacant la FCSB?) Ce atacant? Nu iau niciun atacant. Am echipă, spulber tot! Dacă nu aveam echipă, da. Nici nu am unde să îi bag. Am trei atacanţi, am echipă, spulber tot! La revedere până în vară!”, a declarat Gigi Becali pentru as.ro.