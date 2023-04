Ce șanse are FCSB să câștige titlul? Un fost jucător al bucureștenilor a dat verdictul: „Sunt mici! Ar fi o minune!”

FCSB a remizat pe terenul celor de la CFR Cluj (1-1), însă păstrează speranțele la câștigarea campionatului.

Florin Gardoș, fostul fundaș al bucureștenilor, a comentat situația echipei lui Becali. Iată ce a spus despre șansele la titlu.

„Sunt mici! Ar fi o minune!”

„Din ce am văzut, Mihai Pintilii are un rol important în continuare, dar jocul celor de la FCSB a scârțâit în play-off. Cred că șansele lor la titlu sunt mici, din moment ce sunt deja la al treilea antrenor.

Am spus că ar fi o minune ca FCSB să câștige campionatul. Cred că Farul are prima șansă la primul loc, în condițiile în care CFR Cluj a fost mult sub așteptări până acum”, a spus Florin Gardoș, conform ProSport.