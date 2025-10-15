Ce șanse are Nicolae Stanciu să joace în următoarea etapă pentru Genoa
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat miercuri, 15 octombrie 2025, ora 15:18,
Nicolae Stanciu s-a accidentat, a suferit o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept, la Genoa, echipa sa de club. Nu a jucat la națională, dar nu va juca nici pentru Genoa în umătorul meci.
„Zilele trecute, Stanciu a mers în cantonamentul României, însă nu pentru a juca, ci pentru a fi alături de colegii săi. Acum, el urmează un programat personalizat de pregătire realizat de medicii de la Genoa”, au notat italienii.
Nicolae Stanciu are șanse mari să evolueze peste două runde, contra celor de la Torino. Rămâne de văzut dacă fotbalistul va fi convocat la naționala României pentru partidele cu Bosnia și San Marino din noiembrie.