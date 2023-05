Ce șanse are Real Madrid să producă un nou miracol în fața lui City? Este capabilă AC Milan de o Remontada de senzație?

Champions League se apropie de final după un sezon captivant. Cele două finaliste care vor obține biletele pentru partida de la Istanbul le vom afla marți și miercuri, când sunt programate meciurile Inter Milano – AC Milan, respectiv Manchester City – Real Madrid.

Cel mai interesant meci din semifinale este cu siguranță cel dintre City și Real Madrid, având în vedere că deznodământul a fost amânat pentru retur. Se pleacă de la 1-1, însă formația lui Pep Guardiola este favorită atât la câștigarea trofeului cât și la eliminarea lui Real Madrid.

Dacă ne uităm pe cotele la pariuri online fotbal putem observa că și bookmakerii mizează clar pe britanici. City este favorită clară să o elimine pe Real Madrid. Astfel, City are cota 1.30, iar Real Madrid are cota 3.60 să ajungă în finală. City este favorită să câștige și în timpul regulamentar și are cota 1.63, egalul are cota 4.60, în timp ce victoria lui Real are cota 5.20.

Sunt șanse mari să asistăm la un forcing al lui City încă din primele minute, mai ales că echipa lui Guardiola știe că trecerea timpului reprezintă un avantaj doar pentru Real Madrid. City e genul de echipă care vrea să își sufoce adversarul încă din primele minute, iar în patru din ultimele cinci partide de acasă a condus la pauză. Astfel, un pont ce poate fi luat în calcul din oferta Unibet este că City va conduce la pauză, la cota 2.08.

City impresionează în atac

City excelează din punct de vedere ofensiv, iar echipe precum Bayern Munchen ori Leipzig pot depune mărturie, după ce au fost învinse la scor în confruntările de pe Etihad. În plus, City îl are în atac și pe golgheterul Champions League, Erling Haaland, care a doborât record după record în acest sezon. În opt din ultimele nouă meciuri de acasă, City a marcat cel puțin trei goluri, astfel că apărarea lui Real Madrid va avea cu siguranță o seară dificilă. Cei care cred că City va reuși să marcheze din nou peste 2.5 goluri pot miza la Unibet pe cota 2.65.

AC Milan se gândește la un miracol

AC Milan a pierdut în partida tur cu Inter, scor 0-2, dar Stefano Pioli a declarat că nu se dă bătut și că mai crede într-o revenire. Inter este însă o echipă solidă, care adoră să înscrie. Atacul este la un nivel cu adevărat ridicat, iar acest lucru a putut fi observat și în ultima etapă din Serie A, când echipa a marcat patru goluri cu Sassuolo. Totuși, Inter are și probleme în defensivă.

În orice caz, bookmakerii o văd favorită clară pe Inter la calificare și îi acordă cota 1.04, în timp ce AC Milan are cota 13.00. Inter are cota 2.16 să câștige din nou meciul în timpul regulamentar, egalul are 3.35, iar succesul lui AC Milan are cota 3.80. Putem asista la un meci cu multe goluri, dar pentru un plus de siguranță cei pasionați pot lua în calcul o selecție cu funcția Creare Pariu de pe Unibet: 1X și Ambele echipe vor înscrie la cota 1.89.

Se stabilesc și finalistele din Europa League și Conference League

În această săptămână fanii fotbalului vor avea un program încărcat deoarece joi se vor stabili și finalistele din celelalte competiții organizate de UEFA. În Europa League, cel mai interesant meci este cel dintre Sevilla și Juventus. Se pleacă de la 1-1, dar andaluzii sunt favoriți la calificare, având 1.77, în timp ce Juventus are 2.00. Sevilla are cota 2.55 să câștige în timpul regulamentar, egalul primește cota 3.55, în timp ce succesul italienilor are 3.00.

În cealaltă semifinală, AS Roma a câștigat în prima manșă cu 1-0 contra lui Leverkusen. Are astfel cota 1.50 la calificare, iar nemții au 2.50. Leverkusen e ușor favorită să câștige în timpul regulamentar cu cota 2.04, egalul are cota 3.55, în timp ce AS Roma are 3.95.

În Conference League, West Ham a învins-o pe AZ Alkmaar 2-1, scor cu care a trecut și FC Basel de Fiorentina. Astfel, West Ham are 1.25 să ajungă în finală, în timp ce Alkmaar are 3.75. Cota lui West Ham pentru o nouă victorie e 2.60, egalul are 3.25, iar succesul lui Alkmaar are 2.65.

În cealaltă partidă, Basel are cota 1.62 la calificare, iar Fiorentina are 2.20. Fiorentina are 1.80 să câștige, egalul are 3.85, iar victoria lui Basel are 4.00.

Cotele pot suferi modificări în orice moment.