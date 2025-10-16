Ce șanse mai sunt ca Verstappen să ajungă la Mercedes

Echipa Mercedes a pus capăt lunilor de aşteptare şi a confirmat miercuri că George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii săi într-o formulă neschimbată pentru a începe noua eră a Formulei 1 în 2026.

Această anunţ nu este o surpriză. Şeful Mercedes, Toto Wolff, şi-a exprimat clar intenţiile cu mult timp în urmă, chiar dacă nimic nu era încă semnat. Însă zvonurile despre o posibilă sosire a lui Max Verstappen persistau.

„Confirmarea echipei noastre de piloţi era doar o chestiune de timp, nu o chestiune de posibilitate. Am vrut să ne luăm timpul necesar, să negociem corect şi să ne asigurăm că toată lumea, de toate părţile, este mulţumită. Mă bucur că am reuşit. George şi Kimi au demonstrat că formează un duo solid şi suntem încântaţi să continuăm aventura împreună”, a declarat austriacul într-un comunicat al echipei.