Ce șanse sunt ca Florinel Coman să se întoarcă la FCSB

Gigi Becali a declarat recent că s-a întâlnit cu Florinel Coman pentru a discuta o posibilă revenire la FCSB. Deşi iniţial a spus că transferul „se poate face”, acum a recunoscut că situaţia financiară complică mutarea.

„Florinel Coman a fost la mine acasă. Are nişte bani, câteva milioane, şi vrea să-i investească. I-am zis să lase investiţiile şi să joace fotbal. Tănase de aia nu mai joacă fotbal, s-a făcut antreprenor de blocuri.

I-am zis că e greu, dar trebuie să tragă de el, să le ia banii acolo. Să stea şi să le ia banii. Are vreo 3 milioane de euro, mai ia încă 4 milioane şi face 7 milioane de euro, că el nu e cu maşinile… I-am zis că e bărbat, iar bărbatul în viaţă trebuie să sufere pentru nevastă şi familie. Mi-a zis că a înţeles şi că trage de el.

I-am spus că-i dau 600 de mii, dar să-i dea ei diferenţa. Dar ei nu dau. Aşa că i-am zis să rămână acolo, să le facă viitorul nevestei şi copilului, apoi poate să vină la mine”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.