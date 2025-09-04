Ce scrie presa britanică despre faptul că Drăgușin nu a fost inclus în lotul pentru Liga Campionilor

Radu Drăgușin nu a prins lotul lui Tottenham pentru faza ligii UEFA Champions League.

Englezii de la The Athletic au comentat decizia și au subliniat că este una ”curioasă”, având în vedere că în sezonul trecut Spurs a suferit enorm la capitolul fundași centrali.

”O altă decizie curioasă este omiterea lui Drăgușin. Internaționalul român a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în ianuarie și urmează să revină la antrenamentele complete cu echipa până la sfârșitul lunii. Drăgușin va trebui reintegrat treptat în meciurile oficiale, însă Spurs nu are prea multă profunzime pe postul de fundaș central.

Ei au dorit să aducă un fundaș central stânga în perioada de transferuri, dar nu au reușit să identifice o țintă potrivită. Micky van de Ven și Cristian Romero au lipsit mare parte din sezonul trecut din cauza accidentărilor. Kevin Danso este singura rezervă naturală, ceea ce înseamnă că am putea să-i vedem din nou pe Ben Davies și Archie Gray folosiți ca fundași centrali de urgență”.