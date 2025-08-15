Ce scrie presa din Scoția despre faptul că Aberdeen va întâlni FCSB în play-off-ul din Europa League

Jurnaliştii scoţieni au comentat calificarea celor de la FCSB în play-off-ul pentru grupa principală de Europa League, acolo unde o vor întâlni pe Aberdeen.

”Aberdeen va înfrunta FCSB în turul de play-off al Europa League, după ce echipa românească a obţinut o victorie clară în returul cu Drita, joi seara.

Echipa cunoscută anterior sub numele de Steaua Bucureşti a fost nevoită să revină de la 0-2 în meciul tur, câştigând cu 3-2 şi obţinând un avantaj fragil înaintea deplasării în Kosovo.

Pentru fanii Aberdeen cu o memorie bună, este posibil să îşi amintească destul de bine că FCSB, cunoscută atunci ca Steaua Bucureşti, a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Aberdeen avusese un parcurs impresionant în competiţie şi nu pierduse niciun meci până când parcursul lor s-a încheiat dureros pe gazonul de la Goteborg, acelaşi loc unde câştigaseră primul trofeu european cu doar trei ani înainte. Un egal 2-2 pe Pittodrie a permis celor de la IFK Goteborg, deţinătoarea Cupei UEFA, să meargă mai departe, iar aceştia aveau să întâlnească o echipă Barcelona condusă de Terry Venables care, la acel moment, părea vulnerabilă, lucru pe care Dundee United avea să-l confirme în anul următor.

Însă, dacă Aberdeen ar fi mers mai departe, în ciuda pierderii unor jucători-cheie precum Gordon Strachan şi Mark McGhee, ar fi putut ajunge să joace chiar finala împotriva Stelei.

Românii aveau să învingă Barcelona la loviturile de departajare, la Sevilla, după prima finală fără goluri din istoria Cupei Campionilor Europeni – fiind şi singura dată când au ridicat cel mai prestigios trofeu european.

Acum, Aberdeen va avea în sfârşit şansa de a înfrunta FCSB, decenii mai târziu, cu un loc în grupele Europa League şi toate beneficiile financiare aferente puse în joc”, au scris jurnaliştii de la Aberdeen Live.