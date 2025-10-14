Ce scrie presa din Spania despre portarul Ionuț Radu

Transferul lui Ionuț Radu la Celta Vigo a părut unul total neașteptat. Românul a retrogradat cu Venezia în Serie B, apoi a semnat cu formația din La Liga și a ajuns direct în cupele europene. Acum, spaniolii spun că alegerea românului a fost una inspirată.

„Ei bine, căutarea unui portar a fost mult mai simplă decât se credea, așa cum a dezvăluit însuși Marco Garcés (n.r. directorul sportiv de la Celta) într-un interviu acordat ziarului AS: ‘Pe baza clauzelor în sine, știam că jucătorii care retrogradează pot pleca gratuit. Așa că am început să ne uităm la cele cinci ligi majore, la echipele care se confruntă cu retrogradarea, cine erau portarii lor și dacă exista cineva care putea lucra pentru noi.

De aici a venit numele Radu, pe baza datelor. Apoi am început să ne uităm la el. Scouterii au călătorit să-l vadă, au vorbit cu el. O parte din staff-ul tehnic a călătorit și el, iar decizia a fost luată pentru a-l alege pe Radu’.

Adică, după ce au analizat cu atenție modul în care Celta primea goluri, au decis că principala caracteristică a noului portar ar trebui să fie aceea de a sosi gratuit și, în acest scop, au căutat jucători de la echipe retrogradate, ceea ce nu este întotdeauna foarte liniștitor.

Din fericire, Andrei Radu răspunde foarte bine în primele sale meciuri competitive, iar sentimentul de astăzi este că echipa s-a îmbunătățit pe această poziție față de sezonul trecut, cel puțin în ceea ce privește echipa de start. Este o provocare pentru gândire faptul că Marco Garcés se laudă cu această metodă de selecție, deși sinceritatea sa este de apreciat”, au scris spaniolii de la Moiceleste.com.