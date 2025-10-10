Ce scrie presa străină despre negocierile lui Hakim Ziyech cu CFR Cluj

CFR Cluj a negociat pentru mai multe zile transferul lui Hakim Ziyech, fostul star de la Chelsea. Însă mutarea a picat din cauza unor probleme de sănătate descoperite la vizita medicală.

„Căderea teribilă a lui Hakim Ziyech continuă”, titrează Foot Mercato.

Francezii susţin că Ziyech e la un pas să piardă şi echipa naţională a Marocului. „Liber de contract, Hakim Ziyech are dificultăţi în a-şi găsi o echipă. Marocanul a fost aproape în ultimele zile, dar transferul său a picat în ultimul mooment. O mare lovitură pentru fotbalist, care-şi vede viitorul la echipa naţională ameninţat”, mai scrie sursa citată.

De asemenea, francezii susţin că Ziyech a fost aproape de împrumut la PSG, de la Chelsea, în 2023.

Hakim Ziyech a jucat ultima dată pentru qatarezii de la Al Duhail, de unde a plecat la începutul lui 2025.