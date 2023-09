Ce se întâmplă cu Cristi Ganea la FCSB: „Știți și voi că nu a jucat prea mult la Panathinaikos!”

FCSB l-a transferat pe finalul perioadei de mercato pe Cristi Ganea. Fundașul nu a debutat încă oficial pentru bucureșteni.

Elias Charalambous, antrenorul principal al roș-albaștrilor, a vorbit despre situația jucătorului. Iată în ce condiție se află.

„Știți și voi că nu a jucat prea mult la Panathinaikos!”

„Ganea se antrenează cu noi din prima zi. Are o atitudine pozitivă la antrenamente. Știți și voi că nu a jucat prea mult la Panathinaikos. Are nevoie de ritm, are nevoie să revină încet, încet la 100% din punct de vedere fizic. La modul în care se pregătește cred că va fi curând apt complet.

Mi-a spus că s-a antrenat în Grecia, dar nu are meciuri în picioare. Când vom avea prima ocazie, iar el se va simți 100%, îi vom da minute. Mâine, cel mai probabil, nu va fi pe bancă, dar ușor-ușor se va alătura echipei”, a spus Elias Charalambous, în cadrul unei confeințe de presă.