Ce se întâmplă cu Horațiu Moldovan-Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Nu am mai avea ce să facem!”

Horațiu Moldovan ar putea pleca de la Rapid. S-a speculat în ultima perioadă că mai multe cluburi din Europa sunt interesate de portarul giuleștenilor.

Situația jucătorului a fost comentată de Victor Angelescu. Acționarul minoritar al Rapidului a dezvăluit că nu a existat nicio ofertă concretă până acum.

„Am mai spus că vrem ca Horațiu Moldovan să rămână alături de noi. M-a mai întrebat cineva din presă dacă am fi de acord să se plătească mai puțin pentru el, ceea ce este exclus. Nici cu plata clauzei nu l-am da, dacă ar fi după noi, dar dacă ar plăti-o cineva care l-ar convinge și pe Moldovan, noi nu am mai avea ce să facem.

Dar până în acest moment la club nu a ajuns nicio ofertă, niciun email, nimic! Nu pot spune că nu am tatonat deloc terenul pentru un alt portar, dar vă asigur că nu am finalizat nicio discuție în acest sens”, a mărturisit Victor Angelescu, pentru Digi Sport.