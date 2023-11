Ce se întâmplă cu Lamine Ghezali, jucătorul de la care fanii lui Dinamo au mari așteptări: „El s-a chinuit să joace!”

Lamine Ghezali i-a cucerit pe fanii lui Dinamo sezonul trecut, când echipa juca în Liga 2. Francezul nu a mai dat același randament în acest sezon, la revenirea „Câinilor” în Liga 1.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația fotbalistului. Iată ce a spus oficialul formației din „Ștefan cel Mare”.

„El s-a chinuit să joace!”

„Cred că e într-o revenire de formă, dar îi trebuie ritm. El s-a chinuit să joace, după care n-a înțeles ce trebuie să facă. Are ritmul lui, dar eu îl văd într-o creștere de formă. Chiar dacă nu are reușite, e unul dintre jucătorii care poate să facă diferența dacă are continuitate în joc”, a explicat Andrei Nicolescu, pentru PlaySport.