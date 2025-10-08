Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul

Nicolae Stanciu s-a accidentat înainte de acțiunea echipei naționale, motiv pentru care nu se află în lotul lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria.

Leziunea musculară suferită de căpitanul României l-ar putea ține departe de gazon pentru încă o săptămână, deci ar fi apt la timp pentru următorul meci al lui Genoa.

Când revine Nicolae Stanciu pe teren

Mircea Lucescu a primit o veste foarte proastă înaintea acțiunii echipei naționale. Căpitanul „tricolorilor”, Nicolae Stanciu, s-a accidentat și a ratat convocarea pentru meciul amical cu Republic Moldova, dar și pentru partida atât de importantă contra Austriei.

Mijlocașul român a suferit o accidentare de tip muscular, despre care s-a preconizat că-l va ține departe de fotbal două – trei săptămâni, iar italienii au anunțat că Patrick Vieira l-ar putea avea la dispoziție pentru meciul cu Parma, ce va avea loc pe 19 octombrie, informează