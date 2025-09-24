Ce se întâmplă cu nou stadion al Barcelonei

FC Barcelona va disputa partida de duminică din LaLiga, împotriva lui Real Sociedad, pe Stadionul Olimpic Lluis Companys, după ce solicitarea clubului de a reveni pe Camp Nou nu a primit aviz favorabil.

Consiliul Local al Barcelonei a respins cererea, motivând prin probleme de siguranță apărute în cadrul lucrărilor de modernizare. Potrivit șefului protecției civile, Sebastia Massague, au fost identificate elemente ce trebuie remediate și care pot afecta securitatea stadionului.

Gruparea blaugrana intenționa să revină pe Camp Nou cu o capacitate redusă de 27.000 de locuri, însă autorizațiile necesare nu au fost obținute. Astfel, echipa își va continua meciurile de acasă pe arena din Montjuic, unde a evoluat și în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025. Lucrările la Camp Nou au deja o întârziere de aproximativ nouă luni.