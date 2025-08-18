Ce se întâmplă cu viitorul lui Mamadou Thiam la U Cluj. Ioan Ovidiu Sabău a oferit detalii

Mamadou Thiam, atacantul Universității Cluj, este în centrul unor speculații privind o posibilă plecare de la echipă. Înaintea meciului cu Farul de luni seara, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a declarat că Thiam nu s-a prezentat la club începând de vineri, confirmând astfel tensiunile din ultimele zile. Președintele Radu Constantea a precizat că jucătorul este dorit în străinătate, însă discuțiile despre un transfer la FCSB au fost rapid infirmate de Gigi Becali.

Sabău a lăsat clar că situația lui Thiam trebuie soluționată de conducerea clubului și a punctat că nu dorește să intre în detalii, dar au existat discuții importante între jucător și oficialii clubului. În același context, Macalou rămâne la echipă și este apt pentru meciul următor, chiar dacă a avut unele probleme.

„Când lipsește de la antrenament și nu se mai prezintă, normal că sunt speculații El nu a mai venit. Am înțeles că a avut discuții cu cei din conducere.

De vineri nu s-a mai prezentat la echipă. De Thiam vorbesc. Conducerea va trebui să soluționeze această problemă. N-aș vrea să detaliez. Probabil că vor fi anumite explicații din partea conducerii.

Macalou nu a plecat nicăieri, este la echipă, se antrenează. Au fost alte probleme, dar va fi la dispoziția mea. La următorul joc va fi disponibil”, a spus antrenorul clujenilor, conform digisport.ro.