Ce se întâmplă cu Vinicius la Real Madrid

Marseille a pierdut în fața lui Real Madrid, în primul meci din actual sezon din Champions League, scor 0-2.

Mbappe a fost omul meciului, cu două goluri marcate de la punctul cu VAR.

La finalul meciului, Alonso a fost întrebat de ce Vinicius nu a fost titular.

”Va veni un moment pentru fiecare. Nimeni nu poate juca fiecare meci și nimeni nu ar trebui să se simtă ofensat dacă, la un moment dat, nu primește o șansă. Avem nevoie de întregul lot, pentru că programul este foarte solicitant.

Vinicius a intrat bine, Rodrygo a primit și el minute consistente, iar Brahim a contribuit mult venind de pe bancă. Asta este abordarea pe care o căutăm: schimbările au un impact foarte pozitiv în fiecare meci”, a spus Alonso, potrivit Marca.