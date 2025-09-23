Ce se întâmplă între Vinicius și Real Madrid

Negocierile pentru prelungirea contractului lui Vinicius Jr la Real Madrid sunt încă în impas. Deși părea că un acord putea fi încheiat încă din finalul sezonului trecut, părțile nu au ajuns la o înțelegere.

Luni, la sediul clubului din Valdebebas, a avut loc o întâlnire de două ore între conducerea madrilenilor și agentul jucătorului, Frederico Pena. Inițial, discuția era programată peste o lună, însă a fost devansată, iar la plecare reprezentantul brazilianului nu a oferit nicio declarație presei.

Conform publicației spaniole El Chiringuito, Real Madrid pregătește o propunere de prelungire, dar nu intenționează să accepte toate condițiile cerute de Vinicius, într-un moment în care atmosfera din punct de vedere sportiv este deja tensionată.