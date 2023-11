Ce sfat îi dă Gareth Bale lui Jude Bellingham după ce a devenit start la Real Madrid: ”Să joci rolul de fotbalist și în afara terenului!”

Jude Bellingham este noua senzație a fotbalului mondial.

Englezul a ajuns a ajuns în această vara la Real Madrid și a devenit cel mai bun jucător al echipei.

Gareth Bale, fost jucător la echipa spaniolă, i-a dat un sfat lui Bellingham.

”Cel mai mare sfat al meu este să joace rolul de a fi fotbalist la Real Madrid. Pentru că dacă nu joci și nu faci ce vrea presa, o să primești multă ură. Vorbește cu ei și în spaniolă, în principiu, o să fii o păpușă.

Îi vezi pe jucători și ei se comportă așa. Ei fac ce vrea presa și arată ceea ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid. Poate că asta a fost problema mea.”, a declarat Gareth Bale în timpul concursului ”A League of Their Own”, citat de AS.

”Nu am vrut să o fac. Am vrut doar să joc fotbal și să merg acasă. Probabil asta m-a rănit și i-a făcut să mă atace puțin mai mult. Sfatul meu este să joci rolul de fotbalist la Real Madrid și în afara terenului”, a mai spus Gareth Bale.